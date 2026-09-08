لافروف لنظيره السعودي: روسيا مستعدة للوساطة في الشرق الأوسط

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود في موسكو أن روسيا مستعدة للمساعدة في تسوية الوضع في الشرق الأوسط.



وخلال محادثاتهما، قال الأمير فيصل إن السعودية حريصة على تعميق التعاون مع روسيا، بما في ذلك في إطار تحالف أوبك+.