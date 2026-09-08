بزشكيان: إيران ستواصل المقاومة حتى يشعر المعتدون بالندم

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده ستواصل المقاومة بكل قوة حتى يشعر "المعتدون" بالندم وحتى تصون حقوقها، وهو ما يشير إلى تبنيه نبرة أقل تصالحية من ذي قبل.



وقال بزشكيان، في منشور على منصة "إكس": "لطالما كانت الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضد الحرب، وتعتبر أن الحفاظ على مصالح الشعب وأمن المنطقة يكمن في تجنب الصراع".



وأضاف: "لكنها كما نهضت بشجاعة للدفاع عن نفسها ضد العدوان حتى يومنا هذا، ستواصل هذه المقاومة بكل قوة حتى يندم المعتدون، وستبقى حامية لحقوق الشعب".