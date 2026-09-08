وزارة الخارجية: قطر تعمل مع شركائها الإقليميين والصين لاستئناف المحادثات بين أميركا وإيران

أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية القطرية أن قطر تعمل مع شركائها في المنطقة وحول العالم، بما في ذلك الصين، لاستئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.



ويرأس رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني حاليا وفدا في زيارة إلى بكين.