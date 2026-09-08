وزير الخارجية الصيني: التوتر بالخليج يهدد الطاقة والشحن وسلاسل التوريد

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي لرئيس الوزراء القطري أن الوضع المتوتر في منطقة الخليج يقوض بشدة أمن الدول في المنطقة و"لا يزال يؤثر على استقرار أسواق الطاقة وحركة الملاحة وسلاسل التوريد".



ونقل إيجاز رسمي أصدرته الوزارة عنه القول خلال الاجتماع الذي عقد في بكين "ممارسة الضغوط عبر السلاح والمدافع ليست هي المخرج، بل إن الحوار والتفاوض هما المسار الصحيح".



وأضاف أن الصين تقدر الجهود الكبيرة التي تبذلها قطر في الوساطة بشأن قضايا المنطقة والسعي نحو السلام، كما أنها مستعدة لمواصلة التواصل والتنسيق مع قطر فيما يتعلق بالشؤون الدولية والإقليمية.