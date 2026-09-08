محققون أمميون يعتبرون أن عمليات إسرائيل في سوريا قد ترقى إلى "جرائم حرب"

اعتبر محققون تابعون للأمم المتحدة أن عمليات إسرائيل في سوريا، والتي تشمل احتجاز مئات الأشخاص، قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب.



وقالت عضوة لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية التابعة للأمم المتحدة فيونوالا ني أولاين إن "اللجنة تشعر بقلق كبير إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة"، مضيفة أن "هذه الأفعال قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب".