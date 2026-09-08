ميليباند: بريطانيا ستفرض حظر واردات على المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية

أعلن وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أن بريطانيا ستفرض حظرا على استيراد السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، مشيرا الى أنه سيتم أيضا تطبيق نظام شامل للعقوبات.



تأتي خطوة حظر الاستيراد والعقوبات المصاحبة لها، التي اعتبرتها بريطانيا مؤشرا على تجدد الدعم لحل الدولتين، في أعقاب انتقادات وجهت لمشروع الاستيطان الإسرائيلي إي1 في الضفة الغربية.