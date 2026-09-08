الحوثيون يقولون إن السعودية تشن سلسلة غارات جديدة في اليمن

أعلن الحوثيون أن السعودية تشن سلسلة غارات جديدة في محافظة تعز، وذلك بعد هجمات شنها المتمردون اليمنيون أسفرت عن إصابة العشرات في جنوب المملكة.



وقالت قناة المسيرة التابعة للحوثيين "العدوان السعودي يشن سلسلة غارات على مديرية الوازعية" في محافظة تعز، بعدما أعلنت في وقت سابق شن السعودية 4 غارات على مديرية الجوبة في مأرب.



ولم تعلن الرياض شن أي هجمات. وكانت أعلنت في وقت سابق الثلاثاء أنها ستتخذ "جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها".