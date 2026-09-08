12 قتيلا في هجوم بمسيّرة للدعم السريع على مدينة أم روابة بولاية شمال كردفان وسط السودان

قتل 12 شخصا على الأقل في هجوم بطائرة مسيرة نُسب إلى قوات الدعم السريع أمام محكمة في مدينة أم روابة بولاية شمال كردفان وسط السودان، بحسب ما أفاد مصدر طبي في مستشفى المدينة وكالة فرانس برس.



وقال المصدر طالبا عدم ذكر هويته "حتى الآن قُتل 12 شخصا جراء سقوط المسيرة التي أطلقتها قوات الدعم السريع على منطقة المحكمة"، فيما أفاد شاهد قال إنه كان على مقربة بأن "المسيّرة ضربت خارج المحكمة وهي مزدحمة بالناس".