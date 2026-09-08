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كوريا الجنوبية: وزارة الدفاع ترسل فريقا لتقييم الوضع بمضيق هرمز

أخبار دولية
2026-09-08 | 09:33
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كوريا الجنوبية: وزارة الدفاع ترسل فريقا لتقييم الوضع بمضيق هرمز
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كوريا الجنوبية: وزارة الدفاع ترسل فريقا لتقييم الوضع بمضيق هرمز

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أنها أرسلت فريق تفتيش لتقييم الوضع في مضيق هرمز.

وأوضحت أن هذا الإجراء يهدف إلى تقييم الوضع الأمني في المنطقة مؤكدة عدم اتخاذ أي قرار بشأن إرسال قوات.

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