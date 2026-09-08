الكرملين: اتصال "بناء" بين بوتين وترامب حول مسار محتمل للسلام بأوكرانيا

أعلن يوري أوشاكوف، المساعد في الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب أجريا اتصالا هاتفيا "بناء وصريحا" استمر ساعة، أكد خلاله ترامب على رغبته في إنهاء الحرب في أوكرانيا في أسرع وقت ممكن.



وذكر أوشاكوف لصحفيين أن الزعيمين ناقشا ما خلصت إليه الزيارة الأحدث التي قام بها مفاوضو السلام الأمريكيون إلى موسكو وكييف، وأن بوتين أطلع ترامب على ما يمكن للولايات المتحدة فعله للمساعدة في إنهاء الصراع.