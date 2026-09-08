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إيران تعلن "تقدما كبيرا" في المحادثات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز

أخبار دولية
2026-09-08 | 10:53
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إيران تعلن &quot;تقدما كبيرا&quot; في المحادثات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز
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إيران تعلن "تقدما كبيرا" في المحادثات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن "تقدما كبيرا" تحقق في المحادثات مع سلطنة عمان بشأن إدارة مضيق هرمز الاستراتيجي.
     
ووفق بيان لوزارة الخارجية الإيرانية، فإن عراقجي "شرح آخر مستجدات المحادثات بين إيران وعمان بشأن مضيق هرمز، مشيرا إلى تحقيق تقدم كبير"، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الياباني.
     
وتبحث إيران وسلطنة عمان، وهما الدولتان المشاطئتان للمضيق، منذ أسابيع مستقبل الملاحة في هذا الممر. وأعلنت طهران تحقيق تقدم نحو الاتفاق على مسار موقت لعبور السفن.

أخبار دولية

إيران

سلطنة عمان

مضيق هرمز

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