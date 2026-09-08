روبيو يندد بـ"التوترات" في الضفة الغربية: واشنطن لن تنضم إلى العقوبات الغربية على إسرائيل

ندد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بـ"التوترات" التي تشهدها الضفة الغربية المحتلة، مع تأكيده في الوقت عينه على أن واشنطن لن تنضم إلى دول غربية تقودها بريطانيا، قررت فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية.



وقال روبيو للصحافيين: "بطبيعة الحال لن نقوم بما قامت به المملكة المتحدة".



وأضاف قبل مغادرته بلاده في رحلة إلى أميركا اللاتينية: "لا نريد أن نرى أي شيء مزعزع للاستقرار حاليا في الضفة الغربية، في وقت تشهد المنطقة الكثير من الأحداث".