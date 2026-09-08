أكثر من 500 قتيل حصيلة الاشتباكات بين الحوثيين والقوات الحكومية اليمنية

قُتل أكثر من 500 شخص، معظمهم مقاتلون، منذ أن أطلق الحوثيون في اليمن الأسبوع الماضي هجوما للتقدم باتجاه مناطق محيطة بمضيق باب المندب، وفق حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر من طرفي النزاع.



وقُتل منذ بدء المواجهات ما لا يقل عن 216 عنصرا من القوات الحكومية و278 مقاتلا حوثيا، بحسب مصادر من الجانبين طلبت عدم كشف هويتها نظرا إلى حساسية المعلومات، إضافة إلى 29 مدنيا على الأقل.