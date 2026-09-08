الدفاع المدني يطلق انذارا "للتحذير من خطر" في ثلاث مناطق بجنوب السعودية

أطلق الدفاع المدني السعودي إنذارات "للتحذير من خطر" في ثلاث مناطق بجنوب المملكة محاذية لليمن، في ظل التصعيد مع الحوثيين الذين شنّوا خلال الليل، هجمات على جنوب المملكة أوقعت عشرات الجرحى.



وجاء في منشور للدفاع المدني على منصة إكس: "تم إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في منطقة نجران للتحذير من خطر"، وذلك بعد رسالتين مماثلتين لمدينة أبها ومنطقة جازان.



وبعد دقائق، أعلن الجهاز زوال الخطر.