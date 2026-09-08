ماكرون وبورنم وكارني يعتبرون المستوطنات الإسرائيلية "تهديدا مباشرا وعاجلا" لحل الدولتين

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني آندي بورنم ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة تقوض فرص حل الدولتين.



وقال المسؤولون الثلاثة في بيان مشترك: "إن التوسع الممنهج للمستوطنات في الضفة الغربية، بما في ذلك قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير بالمضي قدما في مستوطنة إي 1 (E1)، فضلا عن الارتفاع الكبير في عنف المستوطنين، يشكل تهديدا مباشرا وملحا لهذه الرؤية للسلام".