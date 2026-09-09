الأمم المتحدة ترحّب بالاتفاق الليبي على المضي قدما نحو الانتخابات

رحّب مجلس الأمن الدولي باتفاق توصلت إليه الأطراف السياسية الليبية المتنافسة يمهد الطريق لإجراء انتخابات في غضون عامين.ووصِف الاتفاق المدعوم من الأمم المتحدة الذي وقِّع في العاصمة طرابلس في 30 آب بأنه خطوة نحو إجراء انتخابات وطنية طال تأجيلها في البلاد التي تعاني انقساما حادا.وقال الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة جيروم بونافون الذي يتولى رئاسة مجلس الأمن هذا الشهر إن الاتفاق "خطوة مهمة نحو إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة وشفافة" و"للمضي قدما في توحيد مؤسسات ليبيا تلبية لتطلعات الشعب الليبي".وشدّد المسؤول على أهمية "دعم جميع الأطراف الليبية المعنية هذا الاتفاق، وتشجيعهم على العمل من أجل تنفيذه".وأضاف بونافون أن مجلس الأمن أعرب أيضا عن "دعمه الكامل" للممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا هانا تيتيه.