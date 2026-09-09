رئيس كوبا يقول إن بلاده لن تكون "أبدا" مستعمرة بعد منشور لترامب يلمح لذلك

أكد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل أن بلاده لن تعود "أبدا" مستعمرة أو خاضعة لاستعمار جديد، بعدما نشر الرئيس دونالد ترامب خريطة تظهر الجزيرة الشيوعية جزءا من الأراضي الأميركية.



وقال دياز كانيل، في منشور على منصة "إكس"، إن "كوبا التي تدرك تماما معنى أن تكون مستعمرة (...) تعلم أنها لن تعود كذلك أبدا، ولن تخضع لأي إمبراطورية" من دون الإشارة مباشرة إلى الرسالة التي نشرها الرئيس الأميركي الاثنين على شبكته "تروث سوشال".



وتتضمن هذه الرسالة خريطة معدّلة تظهر فيها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا وكوبا وغرينلاند وايسلندا مغطاة بالعلم الأميركي.



وتابع الرئيس الكوبي "إن الدماء التي دُفعت ثمنا لاستقلال كوبا وسيادتها وحقها في تقرير المصير لن تذهب هدرا، وسندافع عن هذه المبادئ مهما كانت العواقب".