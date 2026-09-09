بيانات: مرور السفن عبر مضيق هرمز يقل عن المتوسط في 10 أيام

أظهرت بيانات شحن صدرت أن ست سفن لشحن السلع عبرت مضيق هرمز، مقارنة مع تسع سفن في اليوم السابق ومع متوسط يبلغ نحو 12 سفينة في عشرة أيام.



وقد تتغير هذه الأرقام، نظرا لأن بعض السفن تعمد عادة إلى عدم تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها في أثناء الرحلة.