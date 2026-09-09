سول: ناقشنا مع باريس خيارات المساهمة في أمن مضيق هرمز وليس نشر قوات

أعلن المكتب الرئاسي في سول أن الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونج تناقش بشأن مضيق هرمز مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، موضحا أن المحادثات تمحورت حول المساهمات المحتملة في الجهود الدولية الرامية لضمان الأمن وحرية الملاحة وليس حول نشر قوات عسكرية.كما صرح مستشار الأمن القومي وي سونج لاك بأن مراجعة الدور المحتمل لكوريا الجنوبية في مضيق هرمز لا ترتبط بمحادثات الاستثمار مع الولايات المتحدة، وأن إيران طلبت توضيحات بشأن التقارير التي تحدثت عن هذا الدور المحتمل.