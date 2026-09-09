مسيرات روسية تسقط قتلى ومصابين عند معبر حدودي بين أوكرانيا ومولدوفا

ذكر حرس الحدود الأوكراني، في منشور على "فيسبوك"، أن طائرات مسيرة روسية أصابت معبرا حدوديا بين أوكرانيا ومولدوفا خلال الليل.



وأوضح المنشور أن الهجوم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى واندلاع حرائق.



وأفادت أجهزة الطوارئ في منشور منفصل على تيليجرام بأن روسيا هاجمت العاصمة الأوكرانية كييف خلال الليل، مما تسبب في اندلاع حرائق دون وقوع إصابات.