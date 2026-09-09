بلومبرج: العراق يسعى لزيادة كبيرة في حصة الإنتاج خلال مراجعة أوبك+

أوردت وكالة بلومبرج نيوز نقلا عن مصادر مطلعة أن العراق يريد زيادة حصة إنتاجه النفطي، في وقت يجري فيه تحالف أوبك+ مراجعة لقدرات الدول الأعضاء لتحديد الكميات التي يمكنهم إنتاجها العام المقبل.وأوضحت الوكالة أن العراق يريد من التحالف، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، احتساب الإنتاج المستهدف انطلاقا من مستوى أساس يبلغ ستة ملايين برميل يوميا.