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للمرة الأولى منذ تموز... برميل خام برنت يتجاوز عتبة الـ100 دولار

أخبار دولية
2026-09-09 | 04:15
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للمرة الأولى منذ تموز... برميل خام برنت يتجاوز عتبة الـ100 دولار
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للمرة الأولى منذ تموز... برميل خام برنت يتجاوز عتبة الـ100 دولار

تجاوز سعر خام برنت المرجعي عتبة الـ100 دولار للمرة الأولى منذ نهاية تموز، في ظل التصعيد في الشرق الأوسط واستهداف الولايات المتحدة لناقلات نفط إيرانية.
     
وقفز خام برنت بأكثر من 2 في المئة مسجلا 100,19 دولارا للبرميل، قبل أن يتراجع قليلا ليستقر عند 99,9 دولارا. 
     
في المقابل، بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط 94,62 دولارا للبرميل، بارتفاع نسبته 1,71 في المئة.

أخبار دولية

برميل

خام برنت

دولار

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