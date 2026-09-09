أوكرانيا قصفت سفنا عسكرية في قاعدة بحرية بميناء نوفوروسيسك الروسي

أعلن قائد سلاح الأنظمة غير المأهولة الأوكرانية روبرت بروفدي أن أوكرانيا قصفت خلال الليل سفنا عسكرية في قاعدة بحرية بميناء نوفوروسيسك الروسي على البحر الأسود.



وذكر بروفدي أن حاملات صواريخ من ضمن السفن التي "فُقدت" في القاعدة، لكنه لم يذكر عدد السفن التي تعرضت للقصف.

