هيئة بحرية: تعرض سفن تجارية لاستهداف في شمال الخليج وخليج عُمان

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن عدة سفن تجارية في شمال الخليج وخليج عُمان تعرضت لنيران أدت إلى توقفها خلال نشاط عسكري في المنطقة.وأوضحت الهيئة أنه لم يتسن لها التأكد من وقوع إصابات أو أضرار بيئية.