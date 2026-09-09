هيئة بحرية: سفينة شوهدت تميل قبالة سواحل الإمارات بعد هجوم بمقذوف

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن سفينة شوهدت اليوم وهي تميل على أحد الجانبين أثناء رسوها على بعد 24 ميلا بحريا شمال غربي ميناء راشد في الإمارات، ما قد يشير إلى تسرب المياه إلى داخلها بعد استهدافها بمقذوف.



وأفادت الهيئة بأن طرفا ثالثا أبلغ عن الواقعة.