أشاد دونالد ترامب بفوز اليمين المتطرف في ألمانيا الأحد معتبرا أنها "أمسية جيدة جدا" لـ"الحزب الشعبوي" في إشارة إلى حزب "البديل من أجل ألمانيا" الذي تصدر بفارق كبير نتائج انتخابات محلية.وكتب الرئيس الأميركي على منصته تروث سوشال: "يا للروعة! لقد حظي الحزب الشعبوي في ألمانيا بأمسية جيدة جدا. لقد سئموا أخيرا من القواعد المريعة المتعلقة بالهجرة والتي ألحقت أضرارا جسيمة بألمانيا. إنهم يشهدون صعودا قويا ولن يسمحوا لأحد بالاستخفاف بهم بعد الآن!".وبات "البديل من أجل ألمانيا" ثاني أكبر حزب في البرلمان الألماني، وهو يتصدّر منذ أشهر استطلاعات الرأي على مستوى البلاد.