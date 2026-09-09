مسؤولان: هجوم يستهدف ناقلة ترفع علم بنما في المياه الإقليمية للعراق

أعلن مسؤولا موانئ عراقيان أن ناقلة ترفع علم بنما، تحمل مليوني برميل من زيت الوقود العراقي، تعرضت لضربة بمُسيرة في المياه الإقليمية العراقية.



وأوضح المسؤولان أن قوارب إنقاذ عراقية أخمدت حريقا على متن الناقلة (نيو أندروس)، وأنه لا توجد تقارير عن وقوع إصابات أو وفيات.