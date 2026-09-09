إيران: المنطقة البحرية الخاضعة لقيود تمتد من تشابهار إلى أجزاء من خليج عُمان وبحر العرب

أعلن الحرس الثوري الإيراني أن منطقة بحرية خاضغة لقيود ستمتد من تشابهار في إيران إلى أجزاء من خليج عُمان وبحر العرب، على أن تُعلن إحداثياتها الدقيقة لاحقا.



ويأتي الإعلان بعد أن نقلت وسائل إعلام رسمية عن محسن رضائي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قوله يوم الأحد إن إيران ستنشئ منطقة محظورة خارج مضيق هرمز خلال الأيام المقبلة.