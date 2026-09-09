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بيرنام: عقوبات إسرائيل تظهر دور بريطانيا القيادي عالميا

أخبار دولية
2026-09-09 | 07:46
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بيرنام: عقوبات إسرائيل تظهر دور بريطانيا القيادي عالميا
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بيرنام: عقوبات إسرائيل تظهر دور بريطانيا القيادي عالميا

اعتبر رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام أن فرض عقوبات على الواردات الآتية من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة يُظهر دور بريطانيا "القيادي" على الساحة العالمية، مشيرا الى أن دعم حل الدولتين يجب أن يقترن بخطوات عملية.

وقال بيرنام لنواب بريطانيين: "يتعين على بريطانيا أن تنحاز إلى الإنصاف في مواجهة الظلم. وحيث يرغم الناس على مغادرة منازلهم ويتعرضون للترهيب، سنقف دائما إلى جانب الطرف الأضعف ونتخذ ما بوسعنا من إجراءات لدعمه".

أخبار دولية

بريطانيا

آندي بيرنام

عقوبات

إسرائيل

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