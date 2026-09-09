تحذير إماراتي قبل 7 أكتوبر... نتنياهو يقاضي "هآرتس" والصحفي شلومي إلدار

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أنه أوعز إلى محاميه برفع دعوى تشهير ضد صحيفة هآرتس والصحفي شلومي إلدار، على خلفية تقرير يقول إن الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حذّره، قبل نحو عشرة أيام من هجوم السابع من أكتوبر، من عملية كبيرة تخطط لها حماس.



وبحسب التقرير، نُقل التحذير خلال اتصال استمر نحو 45 دقيقة، لكن نتنياهو لم يُطلع عليه قادة الأجهزة الأمنية ولم يتحرك بناءً عليه.



نتنياهو الذي اتهم الصحيفة بنشر ادعاءات ذات توقيت سياسي طالبها بحذف التقرير والاعتذار فيما أكدت هآرتس تمسّكها بما نشرته.

