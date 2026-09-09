مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يغلق ملف عدم وفاء سوريا بالتزاماتها

قرر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأربعاء إغلاق الملف المتصل بعدم وفاء سوريا بالتزاماتها، مبديا ارتياحه الى التعاون الذي أبدته السلطات السورية الجديدة.



وقال دبلوماسيون لوكالة فرانس برس إن القرار الذي تم تبنيه بالإجماع من دون تصويت رسمي، ينهي الإجراءات التي بدأت بحق سوريا عام 2011.