ميرتس يلغي اتصالا هاتفيا بترامب بعد ترحيب الرئيس الأميركي بفوز اليمين المتطرف

ألغى المستشار الألماني فريدريش ميرتس مكالمة هاتفية كانت مقررة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد ساعات من إشادة الأخير علنا بفوز حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف في انتخابات محلية.



ورفض متحدث باسم ميرتس الكشف عن سبب إلغاء المكالمة، لكنه أوضح ردا على أسئلة الصحافيين أن الأمر لا يتعلق بتضارب في المواعيد.



وأشاد ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال" بما اعتبره "ليلة كبيرة بالفعل" لحزب البديل من أجل ألمانيا.



وكتب ترامب ليل الثلاثاء :"لقد سئموا أخيرا من قوانين وقواعد الهجرة المروعة، والتي ألحقت أضرارا جسيمة بألمانيا".



ولم يعلق المتحدث باسم ميرتس مباشرة على تصريحات ترامب، لكنه أشار إلى أن المستشار اعترض مرارا "بعبارات عامة" على "التدخل في الوضع السياسي الداخلي أو التعليق عليه، خصوصا في ما يتعلق بالانتخابات".



وأضاف المتحدث أنه لم يُحدد بعد موعد جديد للمكالمة هاتفية بين الرجلين.



وكان حزب البديل من أجل ألمانيا، الذي وصفه ميرتس مرارا بأنه عنصري ويشكل تهديدا للديموقراطية، حقق فوزا غير مسبوق الأحد في انتخابات محلية بولاية ساكسونيا أنهالت في شرق ألمانيا.



