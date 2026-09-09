نتنياهو من جنوب سوريا: "نحن قريبون جدا" من إسقاط النظام الإيراني

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خلال تفقد قواته في جنوب سوريا، إن الجمهورية الإسلامية في إيران ومحور وكلائها الإقليميين على وشك الانهيار.وقال نتنياهو الذي كان مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس في الجانب السوري لجبل الشيخ على الحدود بين إسرائيل وسوريا: "لا يزال هناك عمل يتعين القيام به، والمهمة الرئيسية هي إسقاط النظام الإرهابي في إيران. نحن قريبون جدا من تحقيق ذلك، ونعلم أن المحور بكامله سينهار في نهاية المطاف".