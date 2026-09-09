وكالة الطاقة الذرية تحيل إيران إلى مجلس الأمن بسبب برنامجها النووي

صوّت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأربعاء على إحالة إيران إلى مجلس الأمن الدولي على خلفية "عدم امتثالها" لالتزاماتها في الملف النووي، في إجراء يرمي إلى زيادة الضغوط على طهران، وفق ما أفاد دبلوماسيان وكالة فرانس برس.وقال الدبلوماسيان إن القرار الذي اطّلعت عليه وكالة فرانس برس اعتُمد بـ23 صوتا مؤيدا، وامتناع ثمانية أعضاء عن التصويت، بينما عارضته ثلاث دول هي روسيا والصين والنيجر.