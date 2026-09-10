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الرئيس البوليفي يقول إن انفجارين وقعا في قاعدة عسكرية كانا ربما يستهدفان حكومته

أخبار دولية
2026-09-09 | 23:37
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الرئيس البوليفي يقول إن انفجارين وقعا في قاعدة عسكرية كانا ربما يستهدفان حكومته
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الرئيس البوليفي يقول إن انفجارين وقعا في قاعدة عسكرية كانا ربما يستهدفان حكومته

     
دعا الرئيس البوليفي رودريغو باز الأربعاء إلى إجراء تحقيق في "هجوم محتمل" ضد حكومته عقب انفجارين وقعا أخيرا في قاعدة عسكرية وأسفرا عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة العشرات.
     
ووقع الانفجاران بعد ظهر الجمعة الماضي في بلدة فياتشا التي تعد 100 ألف نسمة وتقع على مسافة نحو ثلاثين كيلومترا من لاباز.
     
وكانت المنشأة تضم مفرقعات ومتفجرات عسكرية، وفقا لوزارة الدفاع البوليفية. ولا تزال أسباب الانفجارين قيد التحقيق.
     
وبحسب وزيرة الصحة مارسيلا فلوريس، قتل 9 جنديين على الأقل في الانفجارين وأُصيب 84 شخصا.
     
وأفادت النيابة العامة بأن مصير خمسة أشخاص لا يزال مجهولا، بينما تواصل فرق الإنقاذ البحث بين أنقاض المنشآت المدمرة.
     
وقال باز المدعوم من الولايات المتحدة، إنه طلب من النيابة العامة التحقيق في الانفجارين باعتبارهما "هجوما محتملا" على إدارته.
     
وأضاف لصحافيين بعد فعالية في مدينة كوتشابامبا في وسط البلاد "هناك أشخاص يريدون للحكومة أن تفشل لأنهم يرغبون في العودة" إلى السلطة وتابع "إنهم مستعدون لفعل أي شيء".
     
وفتحت النيابة العامة تحقيقا بتهمة القتل غير العمد وجرائم أخرى، في حين ذكرت وزارة الدفاع أنها تحقق أيضا في أسباب الحادثة.

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