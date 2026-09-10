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النفط يستقر فوق عتبة 100 دولار بعد الضربات الأميركية الإيرانية المتبادلة في هرمز
أخبار دولية
2026-09-09 | 23:47
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النفط يستقر فوق عتبة 100 دولار بعد الضربات الأميركية الإيرانية المتبادلة في هرمز
واصلت أسعار النفط ارتفاعها الخميس مع استقرار سعر برميل خام برنت فوق عتبة المئة دولار، غداة استهداف إيران سفنا كانت تحاول عبور مضيق هرمز ردا وفقا لها على استهداف الولايات المتحدة ناقلات نفط تابعة للجمهورية الإسلامية.
وسجّل خام برنت بحر الشمال الذي تجاوز الأربعاء عتبة المئة دولار للمرة الأولى منذ تموز، ارتفاعا إضافيا بنحو 0,5% الخميس خلال التعاملات الآسيوية المبكرة، ليتخطى بذلك مستوى 101.60 دولار.
وفي هذا السياق، يحاول الرئيس دونالد ترامب إعادة حشد معسكره خلال مؤتمر جمهوري استثنائي في دالاس في ولاية تكساس.
وقال خلال المؤتمر "مباشرة بعد الانتخابات، ستهبط أسعار النفط".
ومن المرجح أن يؤدي الارتفاع الحاد في أسعار الوقود وتراجع القدرة الشرائية، في الولايات المتحدة وفي سائر أنحاء العالم، دورا حاسما في انتخابات منتصف الولاية المقررة في تشرين الثاني.
ويأتي هذا الارتفاع الجديد في أسعار النفط مع تعثر المحادثات لإنهاء الحرب التي بدأت بضربات أميركية إسرائيلية في 20 شباط على إيران.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني الأربعاء أنه هاجم سفينتين أميركيتين وثماني ناقلات نفط وعشر "سفن مخالفة" كانت تحاول العبور عبر مضيق هرمز.
وقالت طهران إنها نفّذت هذه الهجمات ردا على الضربات التي شنّتها الولايات المتحدة الثلاثاء على خمس ناقلات نفط إيرانية مشيرة إلى أنها تأتي في إطار "الدفاع عن النفس".
أخبار دولية
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ترامب يعد كل أميركي بـ5 آلاف دولار إذا احتفظ الجمهوريون بالسيطرة على الكونغرس في الانتخابات
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