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الجيش السوداني يعلن إسقاط مسيّرات لقوات الدعم السريع استهدفت الخرطوم

أخبار دولية
2026-09-10 | 04:29
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الجيش السوداني يعلن إسقاط مسيّرات لقوات الدعم السريع استهدفت الخرطوم
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الجيش السوداني يعلن إسقاط مسيّرات لقوات الدعم السريع استهدفت الخرطوم

دوت انفجارات في العاصمة السودانية صباح الخميس بالقرب من منطقة عسكرية واسعة في شمال أم درمان، فيما أكد الجيش أنه أسقط مسيّرات لقوات الدعم السريع.
     
ويسيطر الجيش السوداني على العاصمة منذ أخرج قوات الدعم السريع منها في آذار  2025 في عملية عسكرية واسعة، غير أن الأخيرة تشن هجمات جوية عليها بين الحين والآخر.
     
وقال مصدر عسكري لوكالة فرانس برس "تعاملت دفاعاتنا مع مسيّرات الميليشيا التي حاولت استهداف مناطق شمال أم درمان وأسقطتها جميعا ولم تحقق أهدافها".
     
وسمع مراسل فرانس برس في الخرطوم أصوات مضادات أرضية تبعتها خمسة انفجارات في وقت مبكر من صباح الخميس.
     
والشهر الماضي، استهدفت قوات الدعم السريع الخرطوم بالمسيّرات على مدار يومين متتاليين، تصدى لها الجيش من دون أن تتسبب بإصابات.
     
ورغم تعرضها لهجمات متكررة، شهدت الخرطوم في الأشهر الأخيرة عودة تدريجية للحياة، مع رجوع 2,3 مليون نازح وبدء أعمال إعادة الإعمار واستئناف الحركة في الأسواق.

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