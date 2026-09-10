رويترز عن مصادر: إيران تتحايل على العقوبات بمقايضة نفطها بسلع صينية بمليارات الدولارات

قال مصدران إيرانيان كبيران وثلاثة أشخاص آخرون مطلعون لـ"رويترز"، إن إيران استخدمت ترتيبا تجاريا يشبه المقايضة للالتفاف على العقوبات المفروضة على مبيعاتها النفطية، وشراء سلع من الصين بمليارات الدولارات، بما في ذلك معدات عسكرية.وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها، أن الآلية التجارية السرية أتاحت مبادلة النفط الإيراني بأرصدة مخصصة لتمويل واردات صينية، ما أمّن لطهران شرياناً مالياً خلال السنوات القليلة الماضية، في ظل تصعيد الولايات المتحدة الضغوط الاقتصادية والعسكرية عليها بسبب برنامجها النووي.وأضافت المصادر أن هذه الآلية ساعدت الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، على مواصلة شراء النفط الإيراني بأسعار مخفضة، مع حماية البنوك والشركات المصدّرة للسلع إلى إيران من التدقيق الدولي أو العقوبات.