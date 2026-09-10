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الحوثيون: الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب آمنة ومنتظمة
أخبار دولية
2026-09-10 | 11:02
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الحوثيون: الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب آمنة ومنتظمة
أعلن المتحدث باسم الحوثيين في اليمن محمد عبد السلام أن الملاحة والتجارة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب لا تزال آمنة ومنتظمة، في وقت يشتد فيه القتال مع القوات الحكومية المدعومة من السعودية.
وفي منشور على منصة إكس، قال عبد السلام إن اليمن لا يشكل أي تهديد للملاحة البحرية، وإن عمليات الحوثيين الجارية هي عمليات دفاعية وتقتصر على الأهداف التي تم الإعلان عنها مسبقا.
وأعلن أن هذه العمليات ستتوقف بمجرد وقف الهجمات على اليمن ورفع الحصار عنه.
وجاء في المنشور: "بشأن حرية الملاحة وحركة التجارة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب فهي آمنة ومنتظمة، ولا داعي لأي قلق دولي حيالها، فليس عليها أي خطر من جهة اليمن، والعمليات الجارية حاليا هي محددة الأهداف وفق ما تم الإعلان عنه سابقا وتأتي في الإطار الدفاعي، ومتى ما توقف العدوان على اليمن وتم رفع الحصار عنه، فسوف تتوقف العمليات الحالية".
أخبار دولية
الحوثيون
الملاحة
البحر الأحمر
باب المندب
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