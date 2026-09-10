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رئيس مجلس القيادة اليمني يؤكد أن حماية سواحل بلاده في ظل هجوم الحوثيين تمثل "مصلحة عربية ودولية"
أخبار دولية
2026-09-10 | 12:29
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رئيس مجلس القيادة اليمني يؤكد أن حماية سواحل بلاده في ظل هجوم الحوثيين تمثل "مصلحة عربية ودولية"
أعلن رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي أن حماية سواحل بلاده تمثل مصلحة "عربية ودولية مشتركة"، وذلك عقب تحقيق الحوثيين المدعومين من إيران تقدّما باتجاه مضيق باب المندب من خلال السيطرة على مدينة المخا وجزيرة في البحر الأحمر.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن العليمي قوله خلال استقباله السفير المصري لدى بلاده إيهاب ابو سريع إن "حماية الساحل اليمني واستعادة الدولة سيطرتها على أراضيها وموانئها ومياهها الإقليمية تمثلان مصلحة يمنية ومصرية وعربية ودولية مشتركة".
أخبار دولية
رشاد العليمي
اليمن
الحوثيين
مضيق باب المندب
البحر الأحمر
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