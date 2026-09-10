الإمارات تعتزم استثمار 40 مليار يورو في ألمانيا تشمل مراكز بيانات

تعتزم دولة الإمارات العربية المتحدة استثمار 40 مليار يورو (46.5 مليار دولار) في ألمانيا، من بينها استثمارات في مراكز بيانات بقدرة تقارب واحد غيغاواط، بحسب ما أعلنت الحكومة الألمانية.وقالت في بيان أن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "رحّبا بالإعلان عن حزمة استثمارات إماراتية في ألمانيا بقيمة إجمالية تبلغ 40 مليار يورو".