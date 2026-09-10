الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أحمر بالخط العريض
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الإمارات تعتزم استثمار 40 مليار يورو في ألمانيا تشمل مراكز بيانات

أخبار دولية
2026-09-10 | 12:45
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الإمارات تعتزم استثمار 40 مليار يورو في ألمانيا تشمل مراكز بيانات
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الإمارات تعتزم استثمار 40 مليار يورو في ألمانيا تشمل مراكز بيانات

تعتزم دولة الإمارات العربية المتحدة استثمار 40 مليار يورو (46.5 مليار دولار) في ألمانيا، من بينها استثمارات في مراكز بيانات بقدرة تقارب واحد غيغاواط، بحسب ما أعلنت الحكومة الألمانية.
     
وقالت في بيان أن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "رحّبا بالإعلان عن حزمة استثمارات إماراتية في ألمانيا بقيمة إجمالية تبلغ 40 مليار يورو".
 

أخبار دولية

الإمارات

استثمار

ألمانيا

LBCI التالي
الانتخابات الإسرائيلية تقترب... وارتفاع حال التوتر على كل الجبهات
وزير كردي: قوات التحالف بقيادة واشنطن بدأت الانسحاب من شمال العراق
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
12:39

وزير الصناعة الإماراتي: سنستثمر 40 مليار يورو إضافية في ألمانيا بما يعكس طموحنا للاستثمار في هذه العلاقة للسنوات المقبلة

LBCI
أخبار دولية
2026-08-24

توتال إنرجيز تعتزم الاستثمار في توسيع خط أنابيب لتصدير النفط بالإمارات

LBCI
آخر الأخبار
12:04

الإمارات وألمانيا تؤكدان في بيان مشترك التزامهما بتعزيز علاقات التجارة والاستثمار

LBCI
آخر الأخبار
2026-06-19

أكسيوس: روبيو يعتزم زيارة الشرق الأوسط الأسبوع المقبل وستشمل زيارته الكويت والإمارات والبحرين

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:08

مذكرة تفاهم بين السودان والسعودية لإعادة تأهيل مصفاة الخرطوم وبناء أخرى جديدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

الانتخابات الإسرائيلية تقترب... وارتفاع حال التوتر على كل الجبهات

LBCI
أخبار دولية
12:40

وزير كردي: قوات التحالف بقيادة واشنطن بدأت الانسحاب من شمال العراق

LBCI
أخبار دولية
12:29

رئيس مجلس القيادة اليمني يؤكد أن حماية سواحل بلاده في ظل هجوم الحوثيين تمثل "مصلحة عربية ودولية"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
13:35

"الطاقة" أوضحت اللغط حول بعض نقاط قرار تنظيم تركيب ألواح الطاقة لأقل من 1.5 ميغاوات

LBCI
آخر الأخبار
14:03

هيئة البث الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي سيفجر الليلة الأنفاق والبنى التحتية في مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان

LBCI
خبر عاجل
14:30

الجيش الإسرائيلي: دمّرنا البنى التحتية تحت الأرض في منطقة مرتفعات علي الطاهر... وطولها بلغ أكثر من كيلومترين

LBCI
خبر عاجل
15:00

القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر: أكثر من 1100 طن من المتفجرات استخدمت لتفجير أنفاق مرتفعات علي الطاهر

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
15:05

هكذا يبدو الوضع في النبطية بعد التفجيرات الإسرائيلية في تلة علي الطاهر

LBCI
أمن وقضاء
14:55

حال من الترقب بعد التفجيرات الإسرائيلية في تلة علي الطاهر... إليكم التفاصيل

LBCI
أمن وقضاء
14:49

إسرائيل تدمّر البنى التحتية تحت الأرض التابعة لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر... إليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

هكذا بدأت المرحلة الجديدة لتوسعة محطة الحاويات في مرفأ بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

لما الـAI يبلّش يعمل الشغل عنّا… GPT-6 Astra

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

من أمام مبنى بلدية جونية... إنطلاق الحفل الإفتتاحي لرالي لبنان الدولي الـ٤٨

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

تشريج الأيام يشعل مواقع التواصل... ولا قرار بعد

LBCI
أمن وقضاء
13:30

تسيير دوريات أمنية في النبطية... وارتياح شعبي للخطوة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

الانتخابات الإسرائيلية تقترب... وارتفاع حال التوتر على كل الجبهات

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
02:12

الداخلية تعمّم شروط وآلية تركيب ألواح الطاقة الشمسية دون 1.5 ميغاوات

LBCI
خبر عاجل
07:41

المجلس الدستوري يوقف مفعول قانون العفو العام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي

LBCI
أخبار لبنان
04:57

في برج البراجنة وبسبب خلافات مادية... أطلق النار على والده فأرداه قتيلاً وشعبة المعلومات توقفه

LBCI
أخبار لبنان
13:35

"الطاقة" أوضحت اللغط حول بعض نقاط قرار تنظيم تركيب ألواح الطاقة لأقل من 1.5 ميغاوات

LBCI
أمن وقضاء
11:45

تدابير سير لمدة ثلاثة أيام تزامنًا مع إقامة رالي لبنان الدولي الـ48

LBCI
أخبار لبنان
02:56

السفارة الأميركيّة في بيروت: جنوب لبنان لا ينتمي إلى جهات إقليمية أو ميليشيات... وقرارات الحرب والسلم بيد الدولة

LBCI
أخبار لبنان
03:09

طقس مستقر وحار قليلًا خلال الأيام المقبلة...

LBCI
موضة وجمال
08:30

من الـLBCI إلى منصة Miss World... كاستينغ ملكة جمال لبنان 2026 يخطف الأنظار (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More