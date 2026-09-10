وزير كردي: قوات التحالف بقيادة واشنطن بدأت الانسحاب من شمال العراق

أفاد وزير في إقليم كردستان بأن قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمحاربة الجهاديين، بدأت الانسحاب من شمال العراق مع اقتراب الموعد النهائي لانتهاء مهمتها في عموم البلاد.



وسبق لهذه القوات أن أنجزت في كانون الثاني الانسحاب من قواعد في مناطق أخرى في العراق، وبات انتشارها حاليا يقتصر على إقليم كردستان الذي يتمتع بالحكم الذاتي.



ومن المقرر أن تنجز هذه القوات انسحابها من عموم البلاد بحلول 30 أيلول، بموجب اتفاق أبرم بين بغداد وواشنطن في العام 2024.



وقال وزير داخلية كردستان ريبير أحمد للصحافيين: "بخصوص مسألة خروج قوات التحالف من إقليم كردستان أو من العراق عموما، فبناء على الاتفاق القائم، على هذه القوات أن تغادر بحلول نهاية شهر أيلول، وقد بدأوا بذلك بشكل جدي بالفعل".



وأضاف: "كما بدأوا في إقليم كردستان أيضا، وتُنقل تلك القوات يوميا إلى مواقع أخرى خارج العراق".



وأكد مسؤول عراقي لوكالة فرانس برس أن قوات التحالف بدأت الانسحاب من الإقليم، وأن انتشارها بات حاليا يقتصر على مطار أربيل الدولي.