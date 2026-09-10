مذكرة تفاهم بين السودان والسعودية لإعادة تأهيل مصفاة الخرطوم وبناء أخرى جديدة

ذكرت وزارة الطاقة السودانية في بيان، أن السودان ومجموعة طويق السعودية وقعا أمس مذكرة تفاهم "لإعادة تأهيل مصفاة الخرطوم وإنشاء مصفاة جديدة بمدينة بورتسودان بسعات تكريرية كبيرة، وذلك في إطار تعزيز التعاون والاستثمار السعودي في قطاع النفط بالسودان".