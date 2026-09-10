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الخزانة الأميركية: عقوبات تستهدف كيانات وأفرادًا يدعمون كتائب حزب الله في العراق وحزب الله في لبنان

أخبار دولية
2026-09-10 | 15:41
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الخزانة الأميركية: عقوبات تستهدف كيانات وأفرادًا يدعمون كتائب حزب الله في العراق وحزب الله في لبنان
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الخزانة الأميركية: عقوبات تستهدف كيانات وأفرادًا يدعمون كتائب حزب الله في العراق وحزب الله في لبنان

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنه "في إطار عملية "المنبوذ الاقتصادي" (Economic Outcast)، اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة (OFAC) إجراءات ضد الشبكات التي تمكّن النظام الإيراني من إحداث الفوضى في الشرق الأوسط عبر وكلائه"، مشيرة الى ان إجراءات اليوم تستهدف كيانات وأفرادًا يدعمون كتائب حزب الله في العراق وحزب الله اللبناني.

وبحسب بيان الخزانة الأميركية، فقد اتخذت OFAC اليوم، إجراءات بحق أربعة من قادة وأعضاء كتائب حزب الله في العراق، وهم:

- علي حسن فرحان اللامي، قائد كبير في كتائب حزب الله.
- حسين أحمد حسين الضهيباوي.
- محمد أمين فاضل علي الشيخلي.
- كرار محمد قاسم الحريشاوي.

أما في ما يتعلق بحزب الله في لبنان، فقد أعلنت وزارة الخزانة أن قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني تستخدم شركات واجهة لتحويل الأموال الناتجة عن مبيعات النفط الإيراني إلى شركات صرافة في المنطقة، وأن أعضاء من قوة القدس في لبنان يعملون مع مسؤولين ماليين في حزب الله لتلقي هذه الأموال عبر عدد من الصرافين اللبنانيين، من بينهم حسين إبراهيم وعبدالله حمية.

وذكرت الوزارة أن محمد نور الدين شارك أيضًا في تحويل هذه الأموال، قائلة: "يشكل رجال الأعمال والصرافون اللبنانيون هؤلاء قناة رئيسية لتحويل الأموال من قوة القدس إلى حزب الله".

وقال البيان: "بين أيار 2025 وأيلول 2025، قام حسين إبراهيم وعبدالله حمّيه بتحويل مئات ملايين الدولارات من قوة القدس إلى حزب الله.وبعد وصول الأموال إلى لبنان، عمل عضو حزب الله المصنف أميركيًا أسامة جابر مع غيث حسين وهبي، وهو ناقل أموال تابع لحزب الله، على جمع الأموال شخصيًا من هؤلاء الصرّافين نيابة عن المسؤولين الماليين في حزب الله. ويستخدم حزب الله هذه الأموال لشراء الأسلحة وتصنيع المعدات ودفع الرواتب لأعضائه". 

وأضاف: "كما يدير ممول حزب الله المصنف أميركيًا حمدي زاهر الدين عددًا من شركات الذهب والصرافة اللبنانية من خلال أفراد من عائلته ومقربين منه، بهدف التهرب من العقوبات. ورغم أن اسم حمدي زاهر الدين لا يظهر في الهيكل القانوني لهذه الشركات، فإنه يوجه أفرادًا من عائلته يعملون في هذه الشركات أو يظهرون في هياكلها القانونية. وتعمل شقيقته ميرفت جميل زهر الدين في شركتين من هذه الشركات نيابة عنه، إذ تشغل منصبًا في شركة يوسف إبراهيم منصور وشريكه للصيرفة، كما تحمل وكالة قانونية في شركة Gold Pro SARL".

وتابع بيان وزارة الخزانة الأميركية: "رغم أن شركة Gold Pro SARL غير مرخصة من مصرف لبنان لاستيراد الذهب، يستخدم حمدي نظام الحوالة لشراء الذهب من دبي في الإمارات العربية المتحدة، ثم يستخدم ناقلين لإدخال الذهب إلى لبنان. وبالمثل، وبناء على توجيهات حمدي، يدير أمير المكانسي، الذي ينشط في سوريا وتركيا، شركة لتجارة الذهب مقرها سوريا ولها مكاتب إضافية في إسطنبول في تركيا. ورغم أن شركة الصرافة هذه تتعامل بشكل أساسي بالذهب، فإنها تستخدم أيضًا شركات صرافة لبنانية لتحويل العملات لصالح حمدي، عبر أوراق نقدية من فئات كبيرة معروفة في قطاع الصرافة اللبناني بأنها غالبًا ما تكون مرتبطة بمصادر تابعة لحزب الله".

وأدرجت وزارة الخزانة الأميركية حسين إبراهيم وعبدالله حميه وغيث وهبي على قائمة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي 13224، متهمةً إياهم بتقديم دعم مالي أو مادي أو تقني لحزب الله. كما أدرجت ميرفت زهر الدين وأمير المكانسي على القائمة نفسها، بسبب تقديمهما دعمًا ماليًا أو ماديًا أو تقنيًا لحمدي زاهر الدين. وشملت العقوبات أيضًا شركتي YIM Exchange وGold Pro SARL، لكونهما مملوكتين لحمدي أو خاضعتين لسيطرته أو توجيهه، أو لكونهما عملتا أو زعمتا أنهما تعملان بصورة مباشرة أو غير مباشرة لصالحه أو نيابةً عنه.

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