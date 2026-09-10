الإمارات تأمل أن يكون قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية معها "موقتا"

أعربت الإمارات عن أملها في أن يكون قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية معها "موقتاً"، بعدما أمهلت الأخيرة سفير أبوظبي 48 ساعة لمغادرة البلاد.



وجاء في بيان نشرته وزارة الخارجية الإماراتية على منصة اكس: "تتطلع دولة الإمارات إلى أن يكون هذا القرار موقتا، بما يحفظ الروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين"، مؤكدة "حرصها" على استمرار "الروابط والمصالح المشتركة".

