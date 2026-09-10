المغرب يؤكد ألا "معطيات" تثبت ضلوعه بأزمة سبتة ويرفض أن يكون "كبش فداء"

أكد المغرب عدم وجود أي "معطيات أو وقائع" تثبت ضلوع سلطاته في تدفق المهاجرين إلى جيب سبتة في نهاية تموز، رافضا أن يكون "كبش فداء" لتصفية حسابات في إسبانيا.



وقالت وزارة الخارجية المغربية في بيان أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية: "لماذا يتم الاستمرار في توجيه الاتهامات للمغرب، في غياب أي معطيات أو وقائع أو تقارير تثبت أي تورط للسلطات المغربية؟". وأضافت أن المملكة المغربية ترفض "أن تكون أصلا تجاريا قبيل الانتخابات، كما لا تقبل أن تكون كبش فداء لتصفية حسابات سياسية".