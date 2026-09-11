بيانات: أقل من 10 سفن عبرت مضيق هرمز الخميس

أظهرت بيانات أولية لتتبع حركة السفن صدرت اليوم الجمعة أن عدد السفن العابرة لمضيق هرمز انخفض إلى سبع سفن أمس الخميس مقابل 11 في اليوم السابق، وهو مستوى يقل كثيرا عن متوسط العشرة أيام الماضية البالغ 15 سفينة.



ووفقا للبيانات، شملت هذه الحركة خروج سفينتين ودخول خمس سفن.



ولا تشمل هذه الأرقام أي سفن ربما تكون قد عبرت المضيق بعد إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال الخاصة بنظام التعرف الآلي لتجنب رصدها.