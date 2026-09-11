الرئيس التنفيذي لأوبن إيه.آي: مستعدون لإبطاء وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي

نقلت وكالة بلومبرغ نيوز يوم الخميس عن مصادر أن سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إيه.آي أبلغ الموظفين خلال اجتماع للشركة عُقد هذا الأسبوع بأن الشركة مستعدة لإبطاء وتيرة تطوير أنظمتها للذكاء الاصطناعي، وذلك في ظل تزايد المخاوف بشأن سلامة الأنظمة المتقدمة.