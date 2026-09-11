أكسيوس: ترامب رفض دعوة من ولي عهد السعودية لشن ضربات أميركية ضد الحوثيين

نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين اثنين القول إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أجرى اتصالين هاتفيين بالرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الخميس وحثه على شن ضربات ضد الحوثيين.



وذكر التقرير أن ترامب رفض الطلب. وأشار إلى أن مسؤولين أميركيين قالوا إن الإدارة لا تعتزم اتخاذ إجراء عسكري مباشر ضد الحوثيين في الوقت الراهن.