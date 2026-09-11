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فانس يصف الديموقراطيين بـ"حزب الكراهية"

أخبار دولية
2026-09-11 | 00:19
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فانس يصف الديموقراطيين بـ&quot;حزب الكراهية&quot;
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فانس يصف الديموقراطيين بـ"حزب الكراهية"

شنّ نائب الرئيس الأميركي، جاي دي فانس الخميس، هجوما حادا على الديموقراطيين واصفا إياهم بـ"حزب الكراهية"، وذلك في إطار سعيه لحشد الدعم للجمهوريين قبيل انتخابات التجديد النصفي التي تشهد منافسة محتدمة. 
     
وقال فانس في خطاب ألقاه خلال مؤتمر في ولاية تكساس في وقت الذروة "الديموقراطيون هم حزب الكراهية. إنهم الحزب الذي يحتقر أميركا والأشخاص الذين بنوها، والحزب الذي بإمكانه أن يجد تعاطفا مع الإرهابيين الذين نفذوا هجمات 11 سبتمبر".

أخبار دولية

الديموقراطيين

بـ"حزب

الكراهية"

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